Montella denen adam yüzünden kaybettik

Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye, Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Ay Yıldızlılar, 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti ve turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Milliler, 35. dakikada Samet Akaydin ile 1-0 öne geçti.

Ardından 70. dakikada Stefan de Vrij ve 76. dakikada Mert Müldür'ün kendi kalesine attığı golle maçı 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE HOLLANDA-İNGİLTERE EŞLEŞMESİ

Bu sonuç sonrası Hollanda, yarı finalde İngiltere ile eşleşti.

Hollanda-İngiltere maçı, 10 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

MAÇI ÇOCUKLAR DEĞİL MONTELLA KAYBETTİ

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, yaptığı geç hamlelerle taraftarı çıldırttı.

Montella, maç 2-1 olduktan sonra oyuncu değiştirmeye başladı.

Taraftarlar, 'Montella değişiklik için gol yememizi bekledi' tarzında yorumlar yaptı.

82. dakikada forvetler Cenk Tosun, 89. dakikada ise Semih Kılıçsoy'u sokarak maçın son anlarında gol bulmaya çalıştı.

Montella'ya sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

Ayrıca taraftarlar maçı Montella'nın kaybettiğini ifade ederek 'Maçı futbolcular değil Montella kaybetti' yorumunu yaptı.