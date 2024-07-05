Milli Takım'dan 2 altın 2 bronz madalya

Avrupa 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda Tuba Demir ve Elmira Yasin altın, Ayşe Erkan ile Sevim Akbaş bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Milli güreşçi Tuba Demir, kadınlar 55 kiloda bireysel sporcu Marta Hetmanava'yı 15-6 öndeyken tuşla yenerek altın, kadınlar 76 kiloda Elmira Yasin, bireysel sporcu Diana Titova'yı eleyerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 68 kiloda Ayşe Erkan, Polonyalı Karolina Domaszuk'u 10-0 teknik üstünlükle yenerek bronz, kadınlar 59 kiloda Sevim Akbaş, Macar Viktoria Borsos'u 7-5 yenerek bronz madalya kazandı.