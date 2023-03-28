Hakan Çalhanoğlu Hırvatistan maçında oyuna devam edemedi

Mücadelenin 38. dakikasında ay-yıldızlılarda Hakan Çalhanoğlu sakatlanarak oyuna devam edemedi..

Sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, 38. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

Oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun yaşadığı üzüntü kameralara işte böyle yansıdı.

KUNTZ'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, Ermenistan ile oynanan gruptaki ilk maça göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Alman teknik adam Ermenistan karşısında ilk 11'de yer alan Onur Bulut, Ozan Kabak ve Cenk Tosun'un yerine Hırvatistan karşısında bu 3 ismin yerine Zeki Çelik, Salih Özcan ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürdü.

Ay yıldızlı ekip, Hırvatistan karşısında sahaya Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal ilk 11'yle çıktı.

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Umut Nayir, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Samet Akaydin, Arda Güler ve Mehmet Can Aydın yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda yer alan Abdülkadir Ömür, Onur Bulut, Cenk Özkaçar ise maç kadrosunda yer almadı.

Aday kadroya İlk kez davet edilen Mehmet Can Aydın ise ilk kez maç kadrosuna alındı.

Kuntz, 3'lü savunmadan 4'lü savunmaya döndü

Ermenistan karşılaşmasında takımını sahaya 3'lü savunmayla süren A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan karşısında ise takımını 4'lü savunmaya döndürdü.

Ermenistan maçının ilk yarısında 3'lü savunmadan beklediğini alamayan Kuntz, o mücadelenin ikinci yarısında takımını 4'lü savunmaya döndürmüştü. Kuntz, Hırvatistan maçında da kararını 4'lü savunmadan yana verdi. (AA)