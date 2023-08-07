Milli Takım'ın Avrupa Kupası'ndaki rakipleri belli oluyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri kura çekimi yarın yapılacak.

KAYNAK: AA
Milli Takım'ın Avrupa Kupası'ndaki rakipleri belli oluyor

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 12.30'da başlayacak. Kura çekimine 3. torbadan girecek ay-yıldızlı ekip, grupta 2, 6. ve 7. torbadan gelen rakipleriyle eşleşecek.

EuroBasket 2025 Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak.

Her pencerede ülkeler ikişer maça çıkacak. Gruplarını ilk üç sırada tamamlayan ülkeler, Avrupa Şampiyonası'na katılamaya hak kazanacak. EuroBasket 2025, 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde torbalar şu şekilde:

1. Torba: İspanya, Fransa, Sırbistan, Slovenya

2. Torba: Litvanya, Yunanistan, İtalya, Almanya

3. Torba: Türkiye, Çekya, Polonya, Karadağ

4. Torba: Finlandiya, Hırvatistan, Ukrayna, Letonya

5. Torba: Belçika, Gürcistan, İsrail, Bosna Hersek

6. Torba: Macaristan, Estonya, Hollanda, Bulgaristan

7. Torba: Büyük Britanya, İzlanda, İsveç, Kuzey Makedonya

8. Torba: Portekiz, Danimarka, Slovakya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

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