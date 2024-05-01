Göçerlerin küçükbaş hayvan sürüleriyle zorlu yayla yolculuğu başladı

Kaynak: AA
Göçerlerin küçükbaş hayvan sürüleriyle zorlu yayla yolculuğu başladı
Havaların ısınmasıyla birlikte göçerler, binlerce küçükbaş hayvanını yaylalara götürmek için günler süren zorlu yolculuğa başladı.

Ağrı'nın zengin bitki örtüsü ve akarsu kaynaklarına sahip yaylaları, göçerlerin binlerce küçükbaş hayvanını otlatmak için tercih ettiği önemli destinasyonlardan biri haline geliyor. Her yılın yaz aylarında, çevre illerden besiciler ve göçerler, hayvan sürülerini bu verimli topraklara taşıyor. Iğdır'dan gelen göçerler, doğanın canlanmaya başladığı Ağrı'nın yaylalarına küçükbaş hayvan sürülerini getirmek için hazırlıklarını tamamlayıp yola çıkıyorlar.

Özellikle Balık Gölü mevkisi gibi doğal geçiş noktalarını kullanarak, zorlu coğrafya şartlarında gece gündüz demeden ilerliyorlar. Dinlenme molalarında hayvanlarını dinlendirip su ihtiyaçlarını karşılayan göçerler, sonra yüksek rakımlı yaylalara doğru hareket ediyorlar. Yaz aylarını burada geçirecek olan göçerler, hayvanlarının bakımını titizlikle yapıyor ve sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte memleketlerine geri dönüş hazırlıklarına başlıyorlar. Bu zorlu yolculuklar, göçer kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor ve Ağrı'nın doğal zenginliklerine vurgu yapıyor.

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