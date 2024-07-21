Milli Takımın eski hocası ölüme terk edildi

Başkent ekiplerinden Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara Demirspor ve Petrolofisi'nde çeşitli dönemlerde teknik direktörlük yapan eski Milli Takım Teknik Direktörü Tınaz Tırpan'a büyük bir vefasızlık yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'na, eski başkan Mehmet Büyükekşi'nin Milli Takım teknik direktörleri kontenjanından delege olarak seçilmesi beklenen Tınaz Tırpan yerine Sepp Piontek çağrıldı.

Zafer Gazetesi yazarı Ali Erdoğan'a konuşan Tırpan, önceki genel kurullarda delege olarak çağrıldığını ancak bu kez neden delege yapılmadığını bilmediğini belirtti.

Milli Takım ile birçok başarıya imza atan Tınaz Tırpan, "Çok hastayım... Bir bakım evine ihtiyacım var. Bu konuda yardıma ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

TFF DE UNUTTU!

Geçtiğimiz günlerde yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası'na uçak dolusu misafir götüren ve ağırlayan Mehmet Büyükekşi yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Milli Takım'da görev yapan Tınaz Tırpan'ı unutması büyük bir skandal olarak değerlendirildi.

30 Kasım 1988 tarihinde İnönü Stadı’nda Doğu Almanya’yı 3-1 yenen Tınaz Tırpan yönetimindeki A Milli Takım.