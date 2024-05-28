Milli Takım'ın hazırlıkları Erzurum'da sürüyor

Kaynak: İHA
Milli Takım'ın hazırlıkları Erzurum'da sürüyor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup’ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 31 Mayıs’ta Erzincan’da, 4 Haziran’da Bakü’de oynayacağı Azerbaycan maçlarının çalışmalarına Erzincan’da devam etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı’nda yaptığı idmanda dinamik ısınmanın ardından pas çalışması, geriden oyun kurma ve savunmadan hücuma geçiş çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, A Milli Kadın Futbol Takımı’nın idmanını ziyaret etti. Oyuncular ve teknik heyete başarı dileyen Aydoğdu, ardından takımla birlikte fotoğraf çektirdi. Erzincan Gençler Gücü Kadın Futbol Takımı da idman öncesi hayran oldukları oyuncularla bir araya geldi. Başkan Bülent Sarıkaya, teknik heyete çiçek verdi.

Ay-yıldızlılar, 31 Mayıs Cuma günü Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı’nda Azerbaycan ile saat 20.00’de karşılaşacak.

Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen oyuncular şu şekilde:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara BŞB. Fomget G.S.K), Fatma Şahin (Beylerbeyi Spor Kulübü), Gamze Nur Yaman (Galatasaray A.Ş.), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş), Ümran Özev (Ankara BŞB. Fomget G.S.K), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Eda Karataş (Galatasaray A.Ş.), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük), İlayda Civelek, İlayda Cansu Kara (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı)

Orta saha: Ebru Topçu (Galatasaray A.Ş.), Derya Arhan (Beylerbeyi Spor Kulübü), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Başak İçinözbebek (Ankara BŞB. Fomget G.S.K), Miray Cin (MSV Duisburg), Birgül Sadıkoğlu (UD Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş)

Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray), Yağmur Uraz, Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor)

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