Milli Takım'ın Letonya maçının kanalı belli oldu. İşte ilk 11'ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında bu akşam Letonya'ya konuk olacak.

Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Balazs Buzas ve Peter Kobor, dördüncü hakemliğini ise Gergo Bogar üstlenecek.

Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarıldı.

Grubun diğer maçında ise Galler ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise üçüncü maç gününü bay geçecek.

D Grubu'nda üçüncü maçlar öncesi Hırvatistan ve Galler 4'er puanla ilk iki sırada yer alıyor. Deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Türkiye ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta birer maç oynayan Ermenistan ile Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

Takımların sahaya şu onbirlerle çıkması bekleniyor:

Letonya: Purins, Savalnieks, Oss, Cernomordijs, Sorokins, Tobers, Saveljevs, Ikaunieks, Ciganiks, Gutkovskis, Uldrikis

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Hakan, Arda Güler, Kerem, Cengiz, Umut Nayir