Milli Takımın rakibi Fransa

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Milli Takımın rakibi Fransa

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Fransa maçıyla başlayacak.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ilk maçında yarın Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma düzenledi.

U19 Millî Takımımız, Kuzey İrlanda'da katılacağı UEFA Avrupa U19 Şampiyonası hazırlıklarına Belfast'ta Bluebell Stadium'da yaptığı antrenman ile devam etti. Antrenmanda pas çalışması, dinamik ısınma ve 11v11 taktik çalışma yapılırken, son bölümde şut çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın ardından kamp oteline geçen U19 Millî Takımımız, UEFA'nın organize ettiği fotoğraf çekimine katıldı. Fotoğraf çekiminin sonrasında dinlenmeye geçen ay-yıldızlılar, akşam saatlerinde UEFA hakem bilgilendirme toplantısında yer aldı. U19 Millî Takımımızın teknik heyet ve oyuncularına turnuvada hakemlerle iletişim ve oyun kurallarına ilişkin sunum yapıldı.

U19 Millî Takımımız, yarın yapacağı antrenman ile Fransa maçının son hazırlıklarını tamamlayacak. Türkiye, Fransa ile 16 Temmuz Salı günü TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.

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