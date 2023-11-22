Milli Takımın uçağı Münih'e zorunlu iniş yaptı. Havada korkutan rahatsızlık

EURO 2024 Elemeleri son maçında Galler ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımın uçağı uçakta bulunan Montella'nın abisi Emanuele Montella'nın rahatsızlığı nedeniyle Münih'e zorunlu iniş yaptı.

MONTELLA RAHATSIZLANDI

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım kafilesini Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yapmıştır." denildi.

UÇAKTAN AYRILDILAR

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella'nın, Emanuele Montella'nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile uçaktan ayrıldığı aktarıldı.