Hande Baladın'a çirkin mesajlar. Milli voleybolcu korkudan antrenmana bile gidemez oldu

Milli voleybolcu Hande Baladın'in telefondan ve sosyal medyadan kendisini sürekli taciz eden bir kişi yüzünden korkuya kapıldığı, antrenmanlara bile gidemez olduğu ortaya çıktı.

Sesli ve görüntülü mesajlarda Baladın'e gönderilen mesajlarda, "Seni seviyorum Handem, gidelim buradan. Kaçalım bitanem, Handem, Sen benimsin. Benim olacaksın" gibi ifadeler kullanıldığı belirtildi.

Hande Baladın suç duyurusunda bulununca ' mesajlarının sürekliliğinin artması ardından milli voleybolcu Hande Baladın suç duyurunda bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler mesajları atanın 31 yaşındaki bir üniversitenin son sınıf Hukuk fakültesi öğrencisi Sergen G. olduğunu ortaya çıkardı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; ifadesi alınan üniversiteli, sosyal medya hesaplarının sahibi olduğunu kabul etti ve "Kendisine ulaşmak için çeşitli kullanıcılar oluşturup kendisine mesaj attım. Benim attığım mesajlar sonrası beni engellemedi.

Engellemediği gibi attığım mesajlara karşılık gelen video ve fotoğraflar paylaştı. Paylaşımları sonrası benden hoşlanmaya başladığını düşündüm. Bu durumu ciddiye aldım. Bana karşılık verdiği için mesajlarıma devam ettim. Kendisine attığım mesaj halen durmaktadır. Beni reddetmiyor'' iddiasında bulundu.

Sergen G. hakkında 'Cinsel Taciz ve Kişilerin Huzur sükununu bozma' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.