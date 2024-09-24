Milli yıldızlarımız Benfica'yı galibiyete taşıdı

Kaynak: İHA
Milli yıldızlarımız Benfica'yı galibiyete taşıdı

Portekiz'de Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Boavista maçında gösterdikleri performans ile takımlarını galibiyet hediye ettiler..

Portekiz Ligi’nin 6. haftasında Benfica, deplasmanda Boavista ile karşılaştı ve sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Milli oyuncular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de sahaya çıktı. Maçın 11. dakikasında sol kanattan rakiplerini geçip ceza sahasına giren Kerem, çizgiye inerek pasını gönderdi ve Pavlidis topu ağlara yolladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'a serbest vuruştan gol atan Orkun Kökçü, bu maçta da 4 gün sonra tekrar gol sevinci yaşadı. 31. dakikada Kerem’den aldığı pasla ceza sahası dışından sert bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada yerini Amdouni’ye bırakırken, Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı. Maçın uzatma dakikalarında Arthur Cabral'ın attığı golle Benfica skoru 3-0 yaptı.

Bu sonuçla Benfica puanını 13’e çıkararak haftayı 3. sırada tamamladı. Orkun Kökçü, sezonun 3. golüne imza atarken, yeni transfer Kerem Aktürkoğlu 3 maçta 4 gole katkı sundu. Benfica, bir sonraki hafta 28 Eylül Cumartesi günü Gil Vicente’yi kendi sahasında ağırlayacak.

Son Haberler
Zabıtanın dansı Derya Uluğ'un konserine damga vurdu
Zabıtanın dansı Derya Uluğ'un konserine damga vurdu
Alkollü kafayla aracıyla merdivenden inmeye kalktı
Alkollü kafayla aracıyla merdivenden inmeye kalktı
Milli yıldızlarımız Benfica'yı galibiyete taşıdı
Milli yıldızlarımız Benfica'yı galibiyete taşıdı
Fenomeni Kübra Aykut kendisini 5'inci kattan aşağıya attı
Fenomeni Kübra Aykut kendisini 5'inci kattan aşağıya attı
Taraftarlar derbiyi kaybeden Partizan Teknik Direktörünü bu hale getirdi
Taraftarlar derbiyi kaybeden Partizan Teknik Direktörünü bu hale getirdi