Milli yıldızlarımız Benfica'yı galibiyete taşıdı

Portekiz Ligi’nin 6. haftasında Benfica, deplasmanda Boavista ile karşılaştı ve sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Milli oyuncular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de sahaya çıktı. Maçın 11. dakikasında sol kanattan rakiplerini geçip ceza sahasına giren Kerem, çizgiye inerek pasını gönderdi ve Pavlidis topu ağlara yolladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'a serbest vuruştan gol atan Orkun Kökçü, bu maçta da 4 gün sonra tekrar gol sevinci yaşadı. 31. dakikada Kerem’den aldığı pasla ceza sahası dışından sert bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı. Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada yerini Amdouni’ye bırakırken, Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı. Maçın uzatma dakikalarında Arthur Cabral'ın attığı golle Benfica skoru 3-0 yaptı.

Bu sonuçla Benfica puanını 13’e çıkararak haftayı 3. sırada tamamladı. Orkun Kökçü, sezonun 3. golüne imza atarken, yeni transfer Kerem Aktürkoğlu 3 maçta 4 gole katkı sundu. Benfica, bir sonraki hafta 28 Eylül Cumartesi günü Gil Vicente’yi kendi sahasında ağırlayacak.