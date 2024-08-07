Milliler 54. sırada

Kaynak: AA
Milliler 54. sırada

Oyunlarda 11. günün sonunda 24 altın, 31 gümüş ve 31 bronz madalya kazanan ABD, yeniden liderliğe yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11. günün sonunda 24 altın, 31 gümüş ve 31 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında bir günlük aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların 11. gününde 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan ABD, Çin'i geçerek zirveye kuruldu.

Günü 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 59 madalyaya ulaşarak ikinci sırada yer aldı.

Avustralya üçüncü sıradaki yerini korumayı başarırken, ev sahibi Fransa da dördüncü olarak yoluna devam etti.

-Türkiye listede 54. sırada

Oyunlarda 11. günün sonunda 76 ülke madalya kazanırken, Türkiye 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla listede 54. sırada bulunuyor.

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