Milliler mindere çıkıyor

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası yarın İspanya'da başlayacak.
Pontevedra kentinde 2-8 Eylül tarihlerindeki organizasyonda grekoromen, kadınlar ve erkekler serbest stilde müsabakalar yapılacak.
Şampiyonada milli 30 güreşçi madalya için mindere gelecek.
Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlar:
Grekoromen: Şervan Çınar (55 kilo), Servet Angi (60 kilo), Enes Ülkü (63 kilo), Ramazan Can Aktaş (67 kilo), Muhammed Ali Göçmen (72 kilo), Erkan Tuğcu (77 kilo), Alperen Berber (82 kilo), Emre Bacaksız (87 kilo), Ahmet Eremekter (97 kilo),
Cemal Yusuf Bakır (130 kilo)
Kadınlar: Fatma Kızmaz (50 kilo), Havva Konca (53 kilo), Tuba Demir (55 kilo), Gülsüm Bingöl (57 kilo), Sevim Akbaş (59 kilo), Selvi İlyasoğlu (62 kilo), Beyzanur Akkuş (65 kilo), Ayşe Erkan (68 kilo), Haticenur Sarı (72 kilo), Elmira Yasin (76 kilo)
Erkekler serbest stil: Bekir Keser (57 kilo), Tolga Özbek (61 kilo), Abdullah Toprak (65 kilo), Umut Erdoğan (70 kilo), İbrahim Metehan Yaprak (74 kilo), Bekir Talip Öveç (79 kilo), Ahmet Yağan (86 kilo), Fatih Altunbaş (92 kilo), Rıfat Eren Gıdak (97 kilo), Hakan Büyükçıngıl (125 kilo)