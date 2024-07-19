Millilerin rakibi İspanya

Kaynak: Haber Merkezi
Millilerin rakibi İspanya

U19 Milli Takımımız, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Belfast'taki Seaview Stadyumu'nda oynanacak olan bu mücadele, saat 21.00'de başlayacak ve TRTSpor'dan canlı olarak yayınlanacak. Grubumuzun diğer maçında ise Danimarka, saat 17.30'da Inver Park'ta Fransa ile mücadele edecek.

U19 Milli Takımımızın 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finalleri için belirlenen nihai kadrosu şu oyunculardan oluşuyor:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (Konyaspor)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray A.Ş.), Haluk Mustafa Tan (Samsunspor A.Ş.), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38), Yiğit Fidan (Bursaspor), Muhammed Eren Arıkan (Mondihome Kayserispor), Emirhan Başyiğit (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.)

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Emre Uzun (Antalyaspor A.Ş.), Fahri Kerem Ay (Beşiktaş A.Ş.), Emir Bars (PSV Eindhoven), Yusuf Sertkaya (Bodrum FK), İsak Vural (Frosinone Calcio)

Forvet: Halil Özdemir (Jong KV Mechelen), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.), Emirhan Demircan (FC Bayern München)

Teknik Direktör: Soykan Başar

Son Haberler
Yılmaz Özdil Sarıgül kasediyle asıl hedefin kim olduğunu açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil Sarıgül kasediyle asıl hedefin kim olduğunu açıkladı
Ağaçların kovuklarından çıkarılıyor kilosu 8 bin TL'den gidiyor! Binbir derde deva Yaşam
Ağaçların kovuklarından çıkarılıyor kilosu 8 bin TL'den gidiyor! Binbir derde deva
Şili'de 7,4 büyüklüğünde deprem Dünya
Şili'de 7,4 büyüklüğünde deprem
Remzi Özdemir: Çok sert düşüş olacak Ekonomi
Remzi Özdemir: Çok sert düşüş olacak
Birden fazla evi olanlara kara haber. Mehmet Şimşek'in son planı ortaya çıktı Ekonomi
Birden fazla evi olanlara kara haber. Mehmet Şimşek'in son planı ortaya çıktı
Pazar gününden itibaren yeni sınır kontrolü geliyor Spor
Pazar gününden itibaren yeni sınır kontrolü geliyor
Denizbank'tan çöken sistem açıklaması. Müşterilerine son durumu duyurdular Teknoloji
Denizbank'tan çöken sistem açıklaması. Müşterilerine son durumu duyurdular