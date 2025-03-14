Milliyetçi hekimler İttihat ve Terakki konferansında buluştu

Derneğin tertiplediği konferenslar dizisinin son konuğu araştırmacı yazar Hakan Boz oldu. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen konferansta Hakan Boz, editörlüğünü yaptığı “Bayrak Kalpak Revolver” ve “Vatan Namus İttihat” adlı kitapları ışığında, yakın siyasi tarihimize damga vuran İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni masaya yatırdı.

Milliyetçi Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Yavuzhan Baş’ın açış konuşmasının ardından kürsüye gelen Hakan Boz, siyasi etkileri günümüze kadar yansıyan İttihat ve Terakki hareketini tarihsel süreç içinde tüm yönleriyle ele alan bir konferans verdi.

Konuşmasında, İttihat ve Terakki’nin derinlenmesine incelendiğinde Türk Milliyetçiliğinin önünü açan bir hareket olduğunun açık seçik görüleceğinin altını çizen Hakan Boz, “İttihat ve Terakki, Cumhuriyetin yapı taşlarını oluşturan, kadrosu ilerici ve öngörüsü yüksek kahramanlardan oluşan bir hareketti. Tek amaç yıkılmaya yüz tutan Osmanlının küllerinizden yeni bir devlet oluşturmaktı “ dedi. Bazılarına göre Osmanlının, sonunu hazırlayan zararlı bir oluşum olarak gösterilmesinin İttihat ve Terakki’ye yapılmış en büyük haksızlık olduğunu vurgulayan Hakan Boz, “Bu öncü hareketin kahramanlarının büyük çoğunluğu Balkanlarda, Anadolu’da, Afrika’da, Ortadoğu’da şehit düştüler. Onlar vatan uğruna canlarını feda etmekten çekinmediler” diye konuştu.

Hakan Boz, İttihatçıların imparatorluğun son dönemine dair etkilerini de şöyle özetledi:

“İttihatçılar; iktidarlarının son evresine kadar Doğu coğrafyasında yer alan, farklı din ve etnik kimliklerden Asyalı kavimlerin Batı karşısında konumlandırıldığı, mekânın yeniden anlamlandırıldığı ve merkezinde “Türk Kültür Havzası”nın bulunduğu, anti-emperyalist bir tasarım hareketinin liderliğini üstlenmesi, meşrutiyet ve ulus devlet düşüncesinin doğuşu, modern ordu ve milli iktisat modelinin kurulması, vatandaşlık, kimlik ve mensubiyet şuurunun inşası süreçlerinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önemli roller üstlendiği görülmektedir.”

HAKAN BOZ KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Boz, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. 2011-2013 arasında 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nde Güney Kafkasya ve İran Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak görev yapan Boz, bu süre zarfında 21. Yüzyıl ve 21. Yüzyıl’da Sosyal Bilimler dergilerinin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü üstlenmiştir. Hakan Boz, halen İstanbul Fikir Enstitüsü Bilimsel Danışmanlığı ve Ayarsız Dergisi Yayın Kurulu üyeliği görevlerini yürütmekte.