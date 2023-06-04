Milliyetçilik nedir?

Milliyetçilik, "Ne mutlu Türk'üm diyene!" sözünden rahatsız olmak, bu sözü yazıldığı yerlerden kazımaktır.

Milliyetçilik, "Türk'üm, doğruyum, çalışkanım…" diye başlayan andımızı okullardan kaldırmaktır.

Milliyetçilik, Anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk üç maddesini tartışmaya açmaktır.

Milliyetçilik, anayasanın 66. maddesindeki "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür." maddesini tartışmaya açmak, Türk'ü kaldırarak yerine Türkiye kelimesini koymayı istemektir.

Milliyetçilik, Barzani ve Şivan Perver'le birlikte gözyaşları dökerek megri megri çekmektir.

Milliyetçilik, Irak'ta yaratılan Kürdistan özerk bölgesine yardımcı olmak, yardım etmek için de yol, köprü, bina ihalelerini alıp zengin olmaktır. Esasen milliyetçilik zengin olmaya dayanır. Devlet ihaleleriyle zengin olmadan milliyetçilik de olmaz.

Milliyetçilik, devletin resmî televizyonunda Kırmanç ağzı için TRT Kurdi kanalını açmak ve böylece bir ağzı edebî dil hâline getirerek farklı bir millet yaratmaktır.

Milliyetçilik, Oslo'ya devlet temsilcilerini gönderip PKK'nın terörist liderleriyle görüştürmek ve onların taleplerini müzakere etmektir.

Milliyetçilik, Türk mahkemesinin müebbet hapse mahkûm ettiği bölücü bir katilin mektubunu Diyarbakır meydanında okutmaktır.

Milliyetçilik, Türk mahkemesini Habur sınır kapısına gönderip terör kıyafetleriyle sınırdan içeri giren bölücü teröristleri affetmek ve zafer işaretleriyle yurdumuzda dolaşmalarını seyretmektir.

Milliyetçilik, Ergenekon, Balyoz vb. adlarla Türk ordusunun general ve subaylarına kumpas kurmaktır.

Milliyetçilik, okullara giriş sorularını çalarak on binlerce gencimizin hakkını gasp etmek, harp okullarımız başta olmak üzere pek çok okula çalınmış sorularla adam yerleştirmektir. Ve milliyetçilik yıllarca bu hırsızlığı yapanların şeyhini, "Bitsin artık bu hasret." diyerek vatana çağırmaktır.

Milliyetçilik, Türk vatanına Suriyeli ve Afganları doldurarak ülkenin nüfus yapısını değiştirmek ve bu ülkeyi Türk yurdu olmaktan çıkarmaktır.

Milliyetçilik, vatanın taşını, toprağını, madenini, fabrikasını, limanını yabancılara satmaktır.

Milliyetçilik, Arap'a, Katarlı'ya, Afgan'a, ABD'de yaşayan Hintli'ye parayla vatandaşlık satmaktır.

Ne demek istediğimi anladınız. Elbette bunların hiçbiri milliyetçilik değildir. Allah böyle milliyetçiliklerden beni muhafaza eylesin!