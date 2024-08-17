Milyarder başkan vakit kaybetmedi

Kaynak: DHA
Milyarder başkan vakit kaybetmedi

Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk hedefine Zymer Bytyqi'yi aldı

Süper Lig'de 2'nci hafta müsabakasında pazartesi akşamı deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Bodrum FK bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlılar son olarak İtalya'nın Genoa takımında Rumen golcü George Puşcaş'ı kadrosuna dahil ederken, Kosovalı kanat oyuncusu Zymer Bytyqi'yi de listesine ekledi.

İleri uç hattını güçlendirmek için mesai harcayan Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk şu an bonservisi elinde olan 27 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü, önümüzdeki hafta transferin resmiyet kazanacağı bildirildi.

Türkiye'de Konyaspor ve Antalyaspor'da da forma giyen deneyimli golcü, kariyerinde Sandnes Ulf, Salzburg, Viking ve Olympiakos'ta da görev yaptı. Kosovalı futbolcu, Süper Lig'de 104 karşılaşmaya çıkıp 11 kez ağları sarstı.

Öte yandan Bodrum Futbol Kulübü, 24 yaşındaki forveti Koray Kılınç ile resmen yollarını ayırdı. Transfer yasağını kaldıran Erzurumspor FK'nın Koray ile sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

İlgili Haberler
Adnan Polat Galatasaray'ı karıştırdı
Son Haberler
Kocaeli’nde maymun çiçeği vakası iddiası! Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi Gündem
Kocaeli’nde maymun çiçeği vakası iddiası! Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi
EPDK onay şartı getirildi Ekonomi
EPDK onay şartı getirildi
Vatandaş ihbar etti Gümrük Muhafaza yakaladı Gündem
Vatandaş ihbar etti Gümrük Muhafaza yakaladı
AKP'li Alpay Özalan'ın eski danışmanının sözleri gündem oldu Gündem
AKP'li Alpay Özalan'ın eski danışmanının sözleri gündem oldu
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Gündem
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Selçuk Geçer uyardı. Konut fiyatları büyük patlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer uyardı. Konut fiyatları büyük patlayacak
Çiftçiler Gaziantep yolunu trafiğe kapattı. Valiliğe doğru yürüyüşe geçtiler Ekonomi
Çiftçiler Gaziantep yolunu trafiğe kapattı. Valiliğe doğru yürüyüşe geçtiler