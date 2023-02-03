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Bill Gates'ten aşı açıklaması geldi. Koronavirüsün olağan şüphelisi olarak gösterilmişti

Milyonlarca insan tarafından koronavirüs pandemisini dünyanın başına musallat eden kişi olarak adı anılan Bill Gates, aşı üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 20:29
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Milyarder Bill Gates aşıyla hayat kurtarmayı tercih ettiğini söyledi

Bill Gates'ten aşı açıklaması geldi. Koronavirüsün olağan şüphelisi olarak gösterilmişti
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Teknoloji milyarderi Bill Gates, BBC'ye verdiği söyleşide, Mars'a gitmek yerine kızamık aşısı satın almayı tercih edeceğini söyledi.

Gates, Mars’a seyahatin paranın doğru kullanımı olmadığını bunun yerine aşılara yatırım yapmayı tercih edeceğini söyledi.

Microsoft'un kurucu ortağı Gates, bugün yayımlanan söyleşide şu ifadeleri kullandı:

"Mars'a gitmek aslında çok masraflı. Bunun yerine kişi başı 1000 dolara kızamık aşısı alıp hayat kurtarabilirsiniz. Bu da Mars'a gitmemeniz gerektiğini göstererek, ayaklarınızın yere basmasını sağlıyor."

Gates, söyleşisinde yapay zekanın insanlığı dönüştüreceğini savunarak, "Tıp ve bilim alanındaki soruları araştırmamızı sağlayacak. Üretkenliğimizi artıracak" dedi.

"PANDEMİYİ KASITLI ŞEKİLDE YARATTIĞIMA DAİR MİLYONLARCA MESAJ ALDIM"

COVID-19 patlak verdiğinde kendisiyle ilgili ortaya atılan komplo teorileri karşısında şaşırıp kaldığını da söyleyen 67 yaşındaki iş insanı, şöyle devam etti:

"Pandemi sırasında, bunu benim kasıtlı şekilde yarattığıma ya da başkalarını takip ettiğime dair milyonlarca mesaj aldım. Aşı çalışmalarında yer aldığım doğru ama bunu hayat kurtarmak için yaptım. Sanırım bazıları perdenin arkasındaki 'öcüyü', aşırı basit açıklamayı arıyor."

Gates ve eski eşi Melinda, 21 yıllık evliliklerinin ardından 2021'de ayrılma kararı aldıklarını duyurmuştu. Milyarder, tekrar aşkı bulup bulamayacağı sorulduğunda "Tabii ki, sonuçta robot değilim" dedi.

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