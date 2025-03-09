Milyarder iş adamını oğlu mu öldürdü? Flaş iddia

Dünyaca ünlü moda markası Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay, geçtiğimiz aralık ayında 43 yaşındaki oğlu Jonathan Ermay ile beraber Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında bir geziye çıktı. Gezi esnasında yaklaşık 150 metreden düşen Andiç hayatını kaybetti.

71 yaşındaki İsak Andiç Ermay'ın ölümü dünyada büyük ses getirirken polis ekipleri, yaşanan olay sonrası kazayla ilgili inceleme başlattı.

İsak Andiç Ermay’ın oğlu Jonathan Ermay, verdiği ifadede kaza esnasında babasının önünde yürüdüğünü, bir anda taş sesleri duyduğunu ifade ederek, "Arkamı döndüğümde babamın düştüğünü gördüm. Fakat yapabileceğim bir şey yoktu ve artık çok geçti. Hemen yardım istedim" ifadelerini kullandı. Savcılık bunun bir yürüyüş kazası olduğunu ifade etti ve ocak ayında mahkeme davayı reddetti.

“BABA-OĞUL ARASINDA TARTIŞMALAR YAŞANIYORDU”

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, olaydan aylar sonra, moda milyarderi İsak Andiç Ermay'ın ölümüne ilişkin korkunç bir iddia ortaya atıldı. Aileye yakın kaynaklara göre, İsak Andiç'in son zamanlarda şirketin yönetimi konusunda oğluyla ciddi tartışmalar yaşadığı iddia edildi.

Aile yakınları, Jonathan Ermay'ın şirketin başına geçtikten sonra sorumsuz davranışlar sergileyerek şirketi iflasa sürüklediğini, dağ gezisinin ise baba-oğul arasındaki bu gerginliği gidermek amacıyla planlandığını öne sürdüler.

Savcılık, ortaya atılan iddiaların ardından "Deneyimli bir yürüyüşçü nasıl olur da bu kadar iyi korunan bir parkurda düşebilir?" sorusuna yanıt arayarak geçtiğimiz günlerde dosyayı yeniden başlattı.

GOOGLE'DAN TEKNİK VERİLER İSTENDİ

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Andiç'in düşme anına dair Google'dan teknik veriler istedi.

Jonathan'ın babasının önünde yürüdüğü yönündeki ifadesinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla telefon şirketinden koordinat bilgilerini içeren kayıtlar da istendi.