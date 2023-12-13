Milyonlar bu haberi bekliyordu. Kış saati uygulamasında yeni karar çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Genel Kurulunda 2024 bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı.

KIŞ SAATİNE GEÇİLMEYECEK

Yaz saati uygulaması ile ilgili gelen soruya Bakan Bayraktar, yaz saati uygulamasının yıl boyunca devam edeceğini ve kış saati uygulamasına geçilmeyeceğini açıkladı.

“CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK”

Bakan Bayraktar, yaz saati açıklamasının ardından maden ihracatları hakkında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "2002 yılında 680 milyon dolar olan maden ihracatımızı, 2022 yılında 10 kat artırarak 6,5 milyar dolara çıkardık ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Ayrıca, 2002 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içinde binde 8 olan madenciliğin payını yüzde 75 arttırarak 2022 yılında yüzde 1,4'e yani 210 milyar liraya yükselttik. Hedefimiz önümüzdeki dönemde bu oranı yüzde 5 seviyesine çıkarmak." dedi.

"NÜFUSUMUZUN YÜZDE 83'ÜNÜ DOĞAL GAZ KULLANMA İMKANINA KAVUŞTURDUK"

Yerli kaynakların ve madenlerin güçlü ekonominin, tam bağımsızlığımızın ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli araçlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, "Bu noktada Türkiye Yüzyılında hız vereceğimiz çalışmalarımız ve milli maden mücadelemiz için Gazi Meclis'imizdeki her bir milletvekilimizden güçlü desteklerini aziz milletimiz adına istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

“PETROL ÜRETİMİ 2024 YILI SONUNDA 100 BİN VARİLE ÇIKARMAK ÜZERE ÇALIŞMALARIMIZA YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ”

Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi ile Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahasında 2020'de tarihin en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığını hatırlatarak, "Dün Gabar'daki keşfimizin yıl dönümüydü. Şehit Astsubay'ımız Esma Çevik ve şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdiğimiz bu iki sahada şu an itibariyle günlük yaklaşık 30 bin varil petrol üretimi seviyesine ulaştık. Üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak üzere çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Bu vesile ile her iki şehidimizi de bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Yıllarca adı terörle anılan bu bölgemiz artık üretimle, istihdamla ve kalkınmayla anılıyor ve adeta petrol ve enerji üssü haline geliyor." şeklinde konuştu.