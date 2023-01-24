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Milyonlarca arı uykusuzluktan öldü 

Batman’da mevsim değişikliği ve yaşanan kuraklık nedeniyle kış uykusuna girmeyen milyonlarca arı telef oldu.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 13:33
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Milyonlarca arı uykusuzluktan öldü 

Milyonlarca arı uykusuzluktan öldü 
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İHA'nın haberine göre, ülke genelinde etkili olan kuraklık Batman’da arı besicilerini zor durumda bıraktı. Yaşanan mevsim değişikliği ve kuraklık nedeniyle bin bir emekle besledikleri arıların uykuya girmediğini belirten arıcılar, milyonlarca arının telef olduğunu söyledi. 

Türkiye’de çiçek türünün fazla olması nedeniyle doğal bal üretiminin en fazla yapıldığı yerlerden biri olan Batman'ın Sason ilçesinde kış mevsiminde uykuya girmesi gereken arıların hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve yağışların olmaması nedeniyle uykuya girmemesi arı telefine yol açtı.

Sason ilçesinde 40 yıldır arı besiciliği yaparak geçimini sağladığını belirten Cuma Barın, yaşanan kuraklık nedeniyle arılarda yüzde 80’e varan kayıpların yaşandığını söyledi. 

Barın “Ben 40 yıldır arı besiciliği yaparak geçimimi sağlıyorum. Geçtiğimiz yıllarda bu mevsimde ilçemizde bir metrenin üzerinde kar bulunurdu. Arılarımız bu yıl kış uykusuna girmedi. Yazı nasıl geçirdilerse kış aylarında da sürekli dışarıya çıktı" diye konuştu. 

Cuma Barın "Biz bal hasadını yaptıktan sonra bir sürü bal bıraktım hepsini bitirdiler. Ben arılarıma kek takviyesi yaptım onu da bitirdiler. Hava güzel görünüyor ama soğuk. Dışarı çıkan arılar geri dönmüyor. Benim arılarım da kayıp yüzde 80’nin üzerinde, yağışlar böyle devam ederse tüm arılar telef olur. Tek umudumuz biran önce yağışların başlamasıdır” dedi.

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