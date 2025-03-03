Milyonlarca bebeğin hayatını kurtarmıştı! Altın Kollu Adam hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Milyonlarca bebeğin hayatını kurtarmıştı! Altın Kollu Adam hayatını kaybetti

Avustralya'da 1954 yılından bu yana kan vererek 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtardığı düşünülen ve "Altın Kollu Adam" olarak bilinen James Harrison, hayatını kaybetti.

Avustralya'da kan bağışıyla yüz binlerce bebeğin hayatını kurtaran "Altın Kollu Adam" hayatını kaybetti.

HUZUREVİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

9 News sitesinin haberine göre, Avustralya Kızılhaç Komitesi, Harrison'ın 17 Şubat'ta kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdiği söylendi.

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2,4 MİLYON BEBEĞİN HAYATINI KURTARDI

İlk olarak 1954'te 18 yaşındayken kan vermeye başlayan Harrison'ın hayatı boyunca 1173 kez bağışta bulunduğu ve kanından elde edilen plazma sayesinde 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtardığı düşünülüyor.

Harrison, kanında fazla miktarda bulunan plazma sayesinde "Anti-D" olarak bilinen kan uyuşmazlığı iğnesinin hazırlanmasına da katkı sağladı.

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