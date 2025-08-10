Milyonlarca bilgisayar için geri sayım başladı: Neler yapabilirsiniz?

Bilgisayarınızın kalbi sayılan işletim sistemi, artık güvenlik duvarınızdan farksız. Ne yazık ki, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının tercih ettiği Windows 10 için destek süreci sona eriyor. Teknoloji devi Microsoft, 14 Ekim 2025 tarihini işaret ederek bu popüler işletim sistemine veda edeceğini duyurdu. Bu tarihten sonra Windows 10 kullanıcıları, siber güvenlik tehditlerine karşı savunmasız kalacak. Artık güvenlik yamaları, sistem güncellemeleri veya teknik destek sağlanmayacak. Uzmanlar, destek süresi biten bir işletim sisteminin adeta "zombi bir işletim sistemi"ne dönüştüğünü ve her an bir siber saldırıya açık hale geleceğini belirtiyor.

EN GÜVENLİ ÇÖZÜM: ÜCRETSİZ WİNDOWS 11'E GEÇİŞ

Destek sonuyla karşı karşıya kalan kullanıcılar için en güvenli ve mantıklı seçenek, Microsoft'un en yeni işletim sistemi olan Windows 11'e geçiş yapmak. Windows 10'un en güncel versiyonunu kullanan ve minimum donanım gereksinimlerini karşılayan bilgisayarlar için bu yükseltme tamamen ücretsiz. Yeni nesil işletim sistemi, kullanıcılara daha modern bir arayüz, gelişmiş güvenlik özellikleri ve daha iyi performans sunuyor. Bilgisayarınızın Windows 11'e uygun olup olmadığını öğrenmek için Microsoft'un PC Sağlık Kontrolü uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu uygulama, cihazınızdaki işlemci, RAM, depolama ve en önemlisi TPM 2.0 modülü gibi kritik güvenlik bileşenlerini kontrol ederek size net bir cevap verecektir.

CİHAZINIZ WİNDOWS 11'İ DESTEKLEMİYORSA NE YAPMALI?

Eğer bilgisayarınız, Secure Boot veya TPM 2.0 gibi güvenlik gereksinimlerini karşılayacak kadar yeni değilse, endişelenmeyin. Bu durumda da farklı çözüm yolları mevcut. En eski bilgisayarlar bile Windows 10'dan hemen vazgeçmek zorunda değil. Ancak, bu noktada karşınıza iki farklı seçenek çıkıyor: yeni bir bilgisayar almak ya da geçici bir çözümle vakit kazanmak. Uzmanlar, güvenliğinizden ödün vermemek adına donanımını yükseltemeyen kullanıcıların yeni bir bilgisayar almasını şiddetle tavsiye ediyor.

YENİ BİR BİLGİSAYAR ALMANIN TAM ZAMANI

Eski bilgisayarınızın donanım özellikleri yetersizse ve güvenli bir şekilde internette gezinmek, bankacılık işlemlerinizi yapmak istiyorsanız, yeni bir cihaz almak en doğru tercih olabilir. Piyasada her bütçeye uygun, güçlü ve güvenli birçok yeni model bulunuyor. günlük kullanım için ideal performans sunarken, daha yüksek performans beklentisi olan kullanıcılar için daha üst segment cihazlar da mevcut. Okulların açılmasına yakın dönemlerde yapılan kampanyalar, bu geçişi daha ekonomik hale getirebilir. Yeni bir bilgisayar, sadece güvenliğinizi değil, aynı zamanda performans ve verimliliğinizi de artıracaktır.

WİNDOWS 10'DA KALMANIN TEHLİKELERİ

Windows 10 desteği bitse bile bilgisayarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak bu son derece riskli bir karar. Güvenlik açıklarının kapatılmayacağı bu süreçte, basit bir kötü amaçlı yazılım veya siber saldırı bile tüm kişisel verilerinizi tehlikeye atabilir. Siber korsanlar, güncellenmeyen sistemlerdeki açıkları kolayca bulabilir ve bilgisayarınızdaki bilgileri çalabilir, hatta fidye yazılımları ile tüm verilerinizi kilitleyebilir. Bu nedenle, üçüncü parti antivirüs programları bile bu tehditlere karşı yetersiz kalabilir. Siber güvenlik uzmanları, bu riskli yoldan kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

ÜCRETLİ GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ

Donanım yetersizliği nedeniyle Windows 11'e geçemeyen ve yeni bir bilgisayar alamayanlar için Microsoft geçici bir çözüm sunuyor. İlk kez bireysel kullanıcılara da açılan Genişletilmiş Güvenlik Güncellemesi ESU programına yıllık 30 dolar ödeyerek bir yıl daha güvenlik güncellemelerini almaya devam edebilirsiniz. Bu seçenek, yeni bir bilgisayar almak için araştırma yapmanız veya indirim dönemlerini beklemeniz için size ek bir yıl süre tanıyacak.