Milyonlarca çalışmayan ev hanımına müjde: Erken emeklilik yolda

Karakaş köşe yazısında 10 milyon kadının bu düzenlemeden yararlanabileceğini yazdı. Öte yandan Karakaş’ın analizine göre düzenlemeden kendi adına sigortalı çalışmayan veya kayıt dışı çalışan kadınlar yararlanabilecek. Bu sistem iki ana unsurdan oluşacak birincisi pirim desteği ikinci ise yıpranma hakkı.

PRİMİN BİR KISMI DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

Ev kadınları isteğe bağlı sigorta kapsamında prim ödeyerek emekli olabilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte primin bir kısmı devlet tarafından ödenecek. SGK Uzmanı İsa Karakaş’a göre mevcut şartlarda SGK’ya ödenmesi gereken aylık primin 2.774 TL’lik kısmı devlet tarafından karşılanacak. Böylece kadınlar yıllık 33.288 TL daha az maliyetle sigortalılıklarını devam ettirme avantajı sağlayacak.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE YIPRANMA HAKKI VERİLECEK

Yapılacak düzenlemede ev kadınlarına çocuk sayılarına göre yıpranma hakkı verilmesi de söz konusu.

Örneğin 3 çocuk sahibi bir kadının 10 yıl prim ödemesi karşılığında, fazladan prim günü kazanması mümkün olacak. Yıpranma oranlarına göre (yüzde 30, 60, 90 gibi) erken yaşta emeklilik hakkı da sağlanacak. Böylece normalde 58 yaşında emekli olabilecek bir kadın, 55 yaşında emekli olabilecek.