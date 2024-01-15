Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek

Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucunda 81 ildeki tüm çiftçileri ilgilendiren yeni kararla alındı. Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek.
1/13
Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği genel tarım sayımı çalışmalarına resmi olarak başladı.

2/13
Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek 2

Bu önemli karar, milyonlarca çiftçiyi etkileyerek tüm tarım arazilerinin kontrol edilip yeniden sayılmasını içeriyor.

3/13
Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek 3

Yürütülecek bu kapsamlı çalışma ile mevcut idari kayıtlarda bulunmayan tarım arazileri belirlenecek ve tarımla uğraşan işletmeler tespit edilecek.

4/13
Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek 4

Protokol kapsamında birinci aşamada, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) bulunmayan potansiyel tarım arazileri özel soru formları ve veri giriş programları kullanılarak tespit edilecek.

5/13
Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek 5

Bu süreç, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri ile desteklenerek daha kapsamlı bir veri toplama süreci hedefleniyor.

6/13
Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek 6

İkinci aşama ise, birinci aşamada elde edilen bilgilerle uluslararası standartlar ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen değişkenlere ilişkin verilerin tam sayım ve örnekleme yöntemleriyle derlenmesini içeriyor.

7/13
Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek 7

Arazi ve hayvan varlığı, iş gücü, tarımsal sulama, mekanizasyon gibi detaylı bilgiler elde edilerek tarım istatistiklerinin kalitesi artırılacak.

8/13
Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek 8

TÜİK, bu sayım sonuçlarıyla tarım sektöründe karar alıcılar için güçlü bir veri ekosistemi oluşturmayı ve istatistik okuryazarlığını artırmayı hedefliyor.

9/13
Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek 9

Ayrıca, istatistiklerin daha anlaşılır hale getirilmesi amacıyla grafik, harita, tablo ve görsellerle desteklenen portallar oluşturulacak.

10/13
Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek 10

Çocuklara yönelik geliştirilen "çocuk portalı" ile istatistik okuryazarlığını artırmayı amaçlayan TÜİK, bu portalı bu yılın ilk çeyreğinde hizmete sunacak.

11/13
Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek 11
12/13
Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek 12
13/13
Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek 13
Bunlar da İlginizi Çekebilir
81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu
81 ilde 1 dakika hayat durdu. Okullarda şehit için saygı duruşu
Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: TBMM'den geçti 30 gün süre verildi
Ev sahipleri için artık zorunlu olacak: TBMM'den geçti 30 gün süre verildi
Bu yılı bomba gibi geçirecek 5 burç açıklandı. Kötü olaylar bile onları yıkamayacak
Bu yılı bomba gibi geçirecek 5 burç açıklandı. Kötü olaylar bile onları yıkamayacak
Uyuyan kahinden hayrete düşüren Türkiye kehaneti. Öleceği tarihi bile bilmişti
Uyuyan kahinden hayrete düşüren Türkiye kehaneti. Öleceği tarihi bile bilmişti
Bu eşyaları sakın kâğıt havluyla silmeyin. Kimse zararlarını bilmiyor
Bu eşyaları sakın kâğıt havluyla silmeyin. Kimse zararlarını bilmiyor
Karlı ve buzlu yolda nasıl yürünür? Bunu yapmazsanız canınız çok yanar
Karlı ve buzlu yolda nasıl yürünür? Bunu yapmazsanız canınız çok yanar