Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek

TÜİK ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucunda 81 ildeki tüm çiftçileri ilgilendiren yeni kararla alındı. Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek.