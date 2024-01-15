Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren karar: Tüm tarım arazileri tek tek kontrol edilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği genel tarım sayımı çalışmalarına resmi olarak başladı.
Bu önemli karar, milyonlarca çiftçiyi etkileyerek tüm tarım arazilerinin kontrol edilip yeniden sayılmasını içeriyor.
Yürütülecek bu kapsamlı çalışma ile mevcut idari kayıtlarda bulunmayan tarım arazileri belirlenecek ve tarımla uğraşan işletmeler tespit edilecek.
Protokol kapsamında birinci aşamada, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) bulunmayan potansiyel tarım arazileri özel soru formları ve veri giriş programları kullanılarak tespit edilecek.
Bu süreç, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri ile desteklenerek daha kapsamlı bir veri toplama süreci hedefleniyor.
İkinci aşama ise, birinci aşamada elde edilen bilgilerle uluslararası standartlar ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen değişkenlere ilişkin verilerin tam sayım ve örnekleme yöntemleriyle derlenmesini içeriyor.
Arazi ve hayvan varlığı, iş gücü, tarımsal sulama, mekanizasyon gibi detaylı bilgiler elde edilerek tarım istatistiklerinin kalitesi artırılacak.
TÜİK, bu sayım sonuçlarıyla tarım sektöründe karar alıcılar için güçlü bir veri ekosistemi oluşturmayı ve istatistik okuryazarlığını artırmayı hedefliyor.
Ayrıca, istatistiklerin daha anlaşılır hale getirilmesi amacıyla grafik, harita, tablo ve görsellerle desteklenen portallar oluşturulacak.
Çocuklara yönelik geliştirilen "çocuk portalı" ile istatistik okuryazarlığını artırmayı amaçlayan TÜİK, bu portalı bu yılın ilk çeyreğinde hizmete sunacak.