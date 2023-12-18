Milyonlarca Covid-19 aşısı imha edildi

Politico, AB ülkelerinin satın aldığı fakat tamamı kullanılmayan aşıların imha edildiğini ve yaklaşık olarak 4 milyar avro zararın olduğunu yazdı.

2020 yılında, Covid-19 aşıları onaylandığında, Avrupa ülkeleri toplamda 1,5 milyar doz aşı satın almıştı. Politico’ya göre, satın alınan bu aşıların yaklaşık 215 milyonunun Avrupa’nın çöplüklerinde bulunuyor. Verilere göre, AB ülkelerinin her biri, her vatandaşı için ortalama 0,7 aşıyı çöpe attı. En çok aşıyı çöpe atan ülke Estonya olurken ikinci ülke Almanya oldu.

“HÜKÜMETLER İSRAFIN BOYUTLARINI AÇIKLAMAK KONUSUNDA İSTEKSİZ DAVRANIYOR”

Aşıların ne kadarının çöpe atılmış olduğunu öğrenmenin zor olduğunu belirten Politco’nun yazısında şu söylemlerde bulunuldu: "AB'nin en kalabalık ikinci ülkesi Fransa da dahil olmak üzere hükümetler, israfın boyutlarını açıklamak konusunda isteksiz davranıyor. Hesaplamalarımız, bize doğrudan rakamlar sağlayan 15 ve yerel medyada hacimlerin bildirildiği dört olmak üzere 19 Avrupa ülkesinden gelen rakamlara dayanmaktadır. Bazı rakamlar bu ay gibi yakın bir tarihe ait; en eskileri ise Aralık 2022'ye ait. Aradan geçen zaman, elimizdeki rakamların muhafazakar olduğu ve atılan aşıların gerçek sayısının muhtemelen çok daha yüksek olduğu anlamına geliyor."

Çöpe atılan aşıların Covid-19 salgınının zirvede olduğu dönemde satın alındığını iletildi. Avrupa Birliği’nin Pfizer ve BioNTech ile en büyük sözleşmesini yine bu dönemde, yani 2021 yılında imzaladığı bildirildi. Politco, yazısında şu ifadelere yer verdi: "2021'de işlerin ne kadar belirsiz olduğunu ve o dönemde AB anlaşmasının övgüyle karşılandığını unutmak kolaydır. Ancak, anlaşmanın hem boyutunun hem de zamanlamasının sorunlu olduğu ortaya çıktı. Ülkeler, pandemi yatışırken bile doz satın almaya kilitlenirken, fazla aşıları üçüncü ülkelere bağışlama çabaları düşen talep ve lojistik sorunlar nedeniyle engellendi. Yankıları mali olmaktan çok daha fazla. Pfizer ile yapılan büyük anlaşmanın nasıl müzakere edildiğine dair sorular, New York Times'ın AB başkanının anlaşma öncesinde Pfizer'in CEO'su ile mesajlaştığını bildirmesinden bu yana Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in peşini bırakmıyor"

“HEM POLONYA HEM MACARİSTAN AŞILARI KABUL ETMEYİ DURDURDU”

Söz konusu yazıda, "Sözleşme, aşı bolluğundan muzdarip AB ülkelerinin baskısı altında Avrupa Komisyonu tarafından yeniden müzakere edilmişti. Hem Polonya hem de Macaristan aşıları kabul etmeyi durdurdu ve Pfizer tarafından ödeme yapılmadığı için dava ediliyor. Romanya'da savcılar, aşırı aşı alımlarının devleti 1 milyar Avro'dan fazla zarara uğrattığını iddia ederek eski başbakan ve iki eski sağlık bakanının dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istiyor" söylemlerine de yer verildi.