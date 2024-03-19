Milyonlarca dolar para çekildi. Duyan ATM’ye koştu

Etiyopya Ticaret Bankası'nda sistem arızası yaşandı. 38 milyon müşterisi olan bankada yaşanan arızayı öğrenenler ATM’ye koştu.

Sistem arızasının ardından banka işlemleri birkaç saat içinde dondurdu.

Tam 6 saat içinde 25 binin üzerinde para transferinin gerçekleştirildiği belirtildi.

ATM'LERE KOŞTU

Banka yaşanan arızayı sistemdeki bir hataya bağladı. Bankanın Başkanı Abe Sano, "Paranın büyük kısmı öğrenciler tarafından çekildi." dedi.

Üniversite kampüsündeki ATM’lerde uzun kuyruklar oluştu.

40 MİLYON DOLAR ÇEKİLDİ

İddialara göre ise bankadan yaklaşık 40 milyon dolar çekildi.