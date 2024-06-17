Milyonlarca dönüm arazi uçtu. Korkunç tablo ortaya çıktı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar acı tabloya toprak bayramında duyurdu.Ekilen tarım arazilerinin miktarının hızla düştüğünü belirten Şemsi Bayraktar yaptığı açıklamada "Verimli tarım arazilerinin kooperatifleşme ile bölünerek hobi bahçelerine dönüştürülmesi tarım arazilerinde parçalanmayı daha fazla artırıyor. Her ne sebeple olursa olsun tarım arazilerinin bölünmesi ve hobi bahçelerinde olduğu gibi büyük araziler arasında yapılaşma oluşturulması doğru değildir." ifadesini kullandı.

TOPRAĞIN ÖNEMİ

Toprağın korunması gelecek nesillere bırakılacak en değerli armağan olduğunun altını çizen Bayraktar bu bilinçle herkesin toprağı korumak için elinden geleni yapması gerektiğini kaydetti

TARIM ARAZİLERİ YOK OLUYOR

Tarım arazilerinin yıldan yıla azaldığına dikkat çeken Bayraktar, son 20 yılda milyonlarca dönüm tarım arazisinin kül olup, uçtuğunu açıkladı. 20 yıl önce Türkiye'nin, uzun ömürlü bitkilerle beraber toplam arazi miktarının son 20 yılda 26,6 milyon hektar olduğunu belirten Bayraktar gelinen noktadaki acı tabloyu duyurdu. Son 20 yılda kaybedilen toplam tarım arazisi 2,7 milyon hektar olduğunu söyleyen Şemsi Bayraktar 26,6 milyon hektar olan ekilen tarım arazisi 23,9 milyon hektara gerilediğine vurgu yaptı. Bu da oransal olarak ise yüzde 9'luk bir gerileme söz konusu.

Son yıllarda atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılmasının yanı sıra tarım arazilerinin korunması amacıyla pek çok çalışma yapıldığını, kanunlar çıkarıldığını aktaran Bayraktar, "Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması, miras yoluyla arazilerinin bölünmesinin engellenmesi gibi uygulamalarla 2019'da 23 milyon 99 bin hektar olan toplam işlenen tarım alanı 2023'te yüzde 3,6 artarak 23 milyon 942 bin hektara ulaştı." bilgisini paylaştı.

ZEYTİNLİKLERİ KESİLİP, VİLLA YAPILMAMALI MADEN ARANMAMALI

Artan nüfusla beraber kişi başına düşen arazi miktarının azalmaya devam ettiğine dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu amaçla tarım arazilerinin amaç dışına çıkarılması kesinlikle önlenmelidir. Kara yollarını ve şehirlerin gelişimini projelendirirken, verimli tarım arazileri yerine tarıma elverişli olmayan, daha verimsiz arazilerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Birinci sınıf sulamaya uygun tarım arazilerimizin, imara açılmasına asla izin verilmemeli, bu arazilerin üzerine sanayi tesisleri, şehirler kurulmamalıdır. Turizm, madencilik ve ulaştırma için verimli tarım arazilerimizi kullanmamalı, meyve ağaçlarını, zeytinlikleri kesip yazlıklar inşa edilmemelidir."

Büyükşehirlerde arazilerin 250 metrekarelik parsellere ayrılarak, tarım arazilerinin üzerine hobi bahçeleri kurulmasını da eleştirdi.