Milyonlarca emekli 10 bin TL bekliyordu. Bayram ikramiyesinde buruk sevinç. Masadaki rakam sızdırıldı

meklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi miktarı netleşiyor. Beklentiler yüksek olsa da açıklanan rakamlar hayal kırıklığı yaratabilir. Zam oranı için gözler Meclis’e çevrilmişken, ödeme tarihleri de netleşiyor.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. 2023 yılında 3 bin TL olarak yatırılan ikramiyeler için bu yıl yapılacak zam oranı büyük merak konusu oldu. Ancak sızan rakamlar, emekliler arasında buruk bir sevince neden olacak gibi gözüküyor.

Kulislerde konuşulan rakamlara göre, en düşük bayram ikramiyesi 3 bin 472 TL, en yüksek ise 5 bin TL seviyelerinde olacak. Emekliler, enflasyon artışı ve hayat pahalılığı nedeniyle 10 bin TL gibi daha yüksek bir rakam beklerken, açıklanan tahmini rakamlar hayal kırıklığı yarattı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında yapılan zammın ardından, bu yılki olası artış senaryoları şöyle şekilleniyor:

2023 son 6 aylık enflasyon verisi (yüzde 15,75) baz alındığında ikramiye 3.472 TL olabilir. 2024 enflasyon tahmini (yüzde 44,38) dikkate alınırsa ikramiye 4.331 TL'ye yükselebilir. 2025 hedef enflasyon oranı (yüzde 24) üzerinden hesaplanırsa tutar 3.720 TL seviyesinde kalabilir.

Bayram ikramiyesi zammının resmileşmesi için TBMM’de yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu sürecin Ramazan Bayramı öncesine yetişebilmesi için önümüzdeki iki hafta içinde zam oranının açıklanması bekleniyor. Yetkililer, süreci hızlandırmak adına çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

Bu yıl Ramazan ayı 1-29 Mart tarihleri arasında yaşanacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart’ta başlayacak. İkramiyelerin, bayramdan önce hesaplara geçmesi için en geç 24-28 Mart haftasında ödenmesi öngörülüyor.

Emekliler, yapılacak resmi açıklamayı sabırsızlıkla beklerken, beklentilerini düşürmek zorunda kalabilir. Ancak olası ek düzenlemelerle daha tatmin edici bir zam oranı da sürpriz olmayabilir.