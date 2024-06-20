Milyonlarca emekli hakkında şok bilgi ortaya çıktı. SGK açıkladı

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, 16 milyon 154 binden fazla kişinin SGK'den emeklilik ve yaşlılık aylığı aldığını söyleyerek, emeklilerin bir kısmının ekonomik sıkıntılardan dolayı çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Ergün, SGK'nin Mart 2024 verileri çerçevesinde, 1 milyon 943 bin 579 emeklinin SGK'ye sosyal güvenlik destek primi ödenmesiyle çalışmayı sürdürdüğüne vurgu yaptı.



Verilerin yaklaşıl 2 milyon kişinin çalıştığını gösterdiğini söyleyen Ergün, kayıtlı çalışan emekli sayısı kadar, kayıt dışı çalışan ya da çalıştırılan emeklinin olduğunu kayıtlı ve kayıt dışı 4 milyon emeklinin çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Bunun da emeklilerin yaklaşık dörtte birine karşılık geldiğini EYT düzenlemesiyle beraber çalışan emekli sayısının hızla artığına dikkat çeken Ergün, bu tablonun tek bir sebebinin ekonomik nedenler olduğunu söyledi.

Ergün, emeklilerin geçinemedikleri için çalışmak zorunda kaldığını söyleyerek, emekli aylıklarında artış yapılarak emeklilerin çalışmamaları ve bu sayede oluşacak istihdam açığından gençlerin faydalanması sağlanabileceğini ifade etti.

"PRİMLERİN EMEKLİLERE GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLANMALI"

Kazım Ergün, sosyal güvenlik destek primiyle kayıtlı olarak çalışan emeklilere bu durumun ilave bir geri dönüşünün olmadığını, SGK'ye kayıtlı çalışmaya devam eden emeklilere ilave imkanların sağlanması gerektiğini ifade etti.

Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmak zorunda olan emeklilerin kayıtlılığının teşvikinin önemine değinen Ergün, "Çalışan emeklilerimiz için yapılan prim ödemesinin emeklilere bir şekilde geri dönüşü sağlanmalı. Bu emekli aylıklarından artış sağlayacaktır." Değerlendirmesinde bulundu.