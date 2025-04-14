Milyonlarca emeklinin yapmayı unuttuğu büyük hata. SGK’dan her ay eksik maaş alıyorlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere ekonomik destek sağlamak amacıyla bir hatırlatma yaptı. Binlerce emeklinin çift maaş almayı unutma ihtimaline karşı hatırlatma yapan SGK belirli koşulları taşıyan vatandaşlar, hem kendi emekli maaşlarını hem de vefat eden yakınlarından dolayı dul veya yetim aylığını aynı anda alabiliyor. Tek yapmaları gereken müracaat etmek. Bu imkan, özellikle maddi zorluk yaşayan emekliler için büyük bir rahatlama sunuyor.

SGK'dan yapılan hatırlatmaya göre, kendi sigortalılığı üzerinden emekli olan ve vefat eden eşi, annesi veya babasından aylık alma hakkı bulunan kişiler çift maaş imkanından yararlanabiliyor. Örneğin, emekli bir kadın, vefat eden SSK’lı babasından ve Emekli Sandığı’na bağlı eşinden iki ayrı maaş alabilir. Bu düzenleme, farklı sigorta statülerinden maaş bağlanmasını mümkün kılıyor.

SGK’nın hatırlatmasına göre, çift maaş alan hak sahiplerine aylık toplamda 28 bin 938 TL’ye varan ödemeler yapılabiliyor. Ancak bu haktan faydalanmak için bazı şartlar gerekiyor. Örneğin, vefat eden yakının sigorta statüsü ve hak sahibinin gelir durumu, maaş bağlanmasında belirleyici oluyor.

Başvuru süreci de oldukça kolay. Vatandaşlar, SGK İl Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilir. Gerekli belgeler arasında Ölüm Aylığı Talep Dilekçesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, kimlik fotokopisi ve duruma göre sağlık raporu yer alıyor. SGK, başvuruları inceleyerek en kısa sürede ödeme sürecini başlatıyor.

Bu düzenleme, özellikle birden fazla yakını vefat eden emekliler için önemli bir avantaj sağlıyor. SGK yetkilileri, sistemin daha fazla vatandaşın ekonomik yükünü hafifletmeyi hedeflediğini vurguluyor.