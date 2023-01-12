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Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren karar: Yeni dönem başlıyor

Kira, komşuluk ve kat mülkiyeti ihtilafları için yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, detayları kamuoyuyla paylaştı.

Galeri Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 15:24
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Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren karar: Yeni dönem başlıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstanbul’da düzenlenen '10. Yılında Türk Borçlar Kanunu Çalıştayı'na katıldı ve milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren gelişmeyi açıkladı.
Bozdağ'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

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Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren karar: Yeni dönem başlıyor

"Arabuluculuk konusu ilk gündeme geldiği zaman ideolojik arka plan üzerinden buna karşı çıkanlar oldu. Bir bakan bakalım sonuç nedir...

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Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren karar: Yeni dönem başlıyor

İdeoloji gözlüğünüzü çıkarın fayda zarar gözlüğü ile bakın. Başlarken bu ideolojik duvarları aşma zorluğu nedeniyle başlarken dar kapsamlı başladı. Fayda görüldükçe ideolojik gözlük takanlar da ’biraz daha kapsamı genişletebilir misiniz’ dediler... 

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Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren karar: Yeni dönem başlıyor

Şimdi kapsam genişlemeye başladı. Arabuluculuk kapsamının daha da genişletilmesi konusunda taleple karşı karşıyayız... 

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Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren karar: Yeni dönem başlıyor

Önümüzdeki yılarda Türkiye hukuk ihtilaflarında önemli kısmını arabuluculuk ile çözme yolunu arayacak ve bu konuda yasal değişiklikleri yapacaktır... 

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Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren karar: Yeni dönem başlıyor

7’inci yargı paketi içinde bu konuda bir adım daha atıyoruz. Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları ara buluculuk kapsamına alıyor ve arabuluculuk kapsamını biraz daha genişletiyoruz

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Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren karar: Yeni dönem başlıyor

Seçimden sonra da bu alanda yeni adımlar atacağımızı da ifade etmek isterim." (AA)

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