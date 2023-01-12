﻿Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren karar: Yeni dönem başlıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstanbul’da düzenlenen '10. Yılında Türk Borçlar Kanunu Çalıştayı'na katıldı ve milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren gelişmeyi açıkladı. Bozdağ'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:
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"Arabuluculuk konusu ilk gündeme geldiği zaman ideolojik arka plan üzerinden buna karşı çıkanlar oldu. Bir bakan bakalım sonuç nedir...
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İdeoloji gözlüğünüzü çıkarın fayda zarar gözlüğü ile bakın. Başlarken bu ideolojik duvarları aşma zorluğu nedeniyle başlarken dar kapsamlı başladı. Fayda görüldükçe ideolojik gözlük takanlar da ’biraz daha kapsamı genişletebilir misiniz’ dediler...
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Şimdi kapsam genişlemeye başladı. Arabuluculuk kapsamının daha da genişletilmesi konusunda taleple karşı karşıyayız...
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Önümüzdeki yılarda Türkiye hukuk ihtilaflarında önemli kısmını arabuluculuk ile çözme yolunu arayacak ve bu konuda yasal değişiklikleri yapacaktır...
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7’inci yargı paketi içinde bu konuda bir adım daha atıyoruz. Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları ara buluculuk kapsamına alıyor ve arabuluculuk kapsamını biraz daha genişletiyoruz
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Seçimden sonra da bu alanda yeni adımlar atacağımızı da ifade etmek isterim." (AA)