Milyonlarca kişinin oynadığı oyuna Türk silahları eklendi. İşte oyuna damga vuran TSK detayı

Stratejiye dayalı ve dünyada milyonlarca insan tarafından oynanan FPS oyunu Squad'ın 7.0 güncellemesine Türk Silahlı Kuvvetleri damgasını vurdu.

MilDefin.com'un haberine göre Türkiye'nin savunma sanayindeki hızlı ve sağlam yükselişi tüm dünyanın dikkatlerini çekerken oyun sektörü de buna kayıtsız kalamadı. Taktik ve stratejiye dayalı, gerçekçi FPS oyunu Squad'ın 7.0 güncellemesine Türk Kara Kuvvetleri ile halen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan onlarca silah ve araç eklendi.

YETENEKLİ PİYADELER

Oyun tarafından yapılan açıklamada, "Güçlü piyadeleri ve iyi araçları olan yetenekli, bağımsız bir grup olarak Türk Kara Kuvvetleri kadroya katılıyor” denildi. Yeni grubun rolleri arasında güçlü yarı otomatik bomba atar MGL ile donatılmış bir bombacı ile modern hafif makineli tüfek ile donatılmış bir akıncı da yer alıyor. Türk Kara Kuvvetleri, oyun içerisinde diğer gruplardan daha fazla hafif tanksavar kullanabiliyor.

MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ MPT-76 DA VAR

Squad'a eklenen tüm TSK silahları şu şekilde :

SOR 109T Hafif Makineli Tüfek

MPT-76 – Milli Piyade Tüfeği

KNT-76 – Keskin Nişancı Tüfeği

AK40-GL Kundaksız Bomba Atar

PMT-76 Orta Makineli Tüfek

MG3 – Demir nişangah varyantı

MKE MGL Bomba Atar

HAR-66 Hafif Tanksavar

SOR-9 Tabanca

SİLAH OPTİKLERİ

A940 1-4x Optic

KESKIN Marksman Optic

HNA Red Dot Optic

TSK ENVANTERİNDEKİ ARAÇLAR

BMC-185-09B Kamyon

Cobra II MRAP

ACV-15 Paletli APC/IFV

Pars III APC/IFV

M60T MBT