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Borç yapılandırması Resmi Gazete'de. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç yapılandırma paketi Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek. Vergiler, trafik cezaları, askerlik ve otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçlar 48 taksitte ödenebilecek.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 06:03
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Borç yapılandırması Resmi Gazete'de

Borç yapılandırması Resmi Gazete'de. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
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Kamu alacaklarına yönelik geniş kapsamlı borç yapılandırması paketi Resmi Gazete'de yayımlandı.

TRT Haber’in aktardığına göre; 31 Aralık 2022 öncesine ait borçlar 48 taksitte ödenebilecek. Yapılandırma için başvurular 31 Mayıs'ta, ilk taksitlerin ödemesi ise 30 Haziran'da başlayacak.

Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi-üfe tutarının yüzde 90’ından vazgeçilecek.

2 BİN TL ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK

Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.

Vergi dairelerine olan 2 bin liranın altındaki borçlar silinecek. Sürücülerin alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Geri alınan 10 bine yakin ehliyetin iadesi sağlanacak.

DEPREMZEDE ESNAFA DESTEK

Depremzedelere yönelik yeni düzenlemeler de getirildi. Bölgede Temmuz ayı sonuna kadar veraset ve intikal vergisi alınmayacak.

Esnafın tescil, tadil, sicil işlemlerinden Ağustos ayına kadar harç talep edilmeyecek. Çalışanlarına maddi yardımda bulunan işverenler, 50 bin liraya kadar olan kısım için gelir vergisinden muaf tutulacak.

Depremzedelerin kullanılmayacak durumdaki ev ve araçlarının üzerindeki hacizler kaldırılacak.

Düzenlemeyle, kurumlar vergisi mükelleflerine daha önce sağlanmış indirim ve istisna tutarları üzerinden bir defaya mahsus yüzde 10 ek vergi getirilecek. Deprem bölgesindeki mükellefler ise ek vergiden muaf tutulacak.

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