Milyonlarca memuru sevindirecek karar çıktı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Milyonlarca memuru sevindirecek karar çıktı

Kamu Denetçiliği Kurumu milyonlarca memuru sevindirecek karar çıktı. Buna göre memurların yıllık izinlerini bölmelerine sınır konulmayacak.

Milyonlarca kamu çalışanı yıllık izin yapmak için planlar yaparken Kamu Denetçiliği Kurumu gelen bir başvuru sonrası sevindiren bir karara imza attı.

Sabah gazetesinden Önder Yılmaz’ın haberine göre bir kamu çalışanı yıllık iznini kısa bölümlere ayırarak tatil yapmak istedi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çalışan personele yıllık iznini en fazla üçe bölebileceği yanıtı geldi. Personel bunun üzerine mağduriyet yaşadığı gerekçesiyle durumu Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) taşıdı.

KDK uzmanları konuyla ilgili izahat isteyince Karayolları Genel Müdürlüğü kararında ısrarcı oldu. Buna karşın KDK ise tavrını çalışandan yana koydu.

KDK çalışanların anayasal ve yasal haklarına dikkat çekerek "Başvuranın iddiaları, idarenin açıklamaları, ilgili mevzuat ve yargı kararları incelendiğinde, KDK olarak yaptığımız değerlendirme neticesinde, izinlerin bölümler halinde kullanılması açısından en çok üçe bölünebileceği düzenlemesinin ilga(iptal) edilerek izin süresinin bölümler halinde kullandırılması bakımından bir sayı sınırlaması getirilmemesine ilişkin düzenlemenin amacının iznin esnek olarak kullanılabilmesine imkân sağlaması" tespitini yaptı.

DÜZELTME İÇİN 30 GÜN SÜRE

KDK, ilettiği yazıda, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kurum içi uygulamasını belirlemek adına yürürlükte olan Yıllık Ücretli İzin Uygulaması konulu iç genelgesinde izinlerin bölümler halinde kullandırılması bakımından meri mevzuata uygun düzenleme yapılması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tavsiyede bulunulmasına, bu karar üzerine tesis edilecek işlemin 30 gün içinde kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna karar verildi" görüşüne yer verildi.

Böylece kamu çalışanları, kurum yönetimiyle uzlaşı içinde yıllık izinlerini istedikleri kadar bölebilecek.

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