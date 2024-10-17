Milyonlarca memurun beklediği haber geldi! İşte yeni fazla mesai ücretleri

Devlet memurlarının saat başına aldıkları fazla mesai ücretleri, 2025'te 10 lira 10 kuruştan 12 lira 80 kuruşa çıkacak.

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 26,7 artırılacak. 2024'te 10 lira 10 kuruş olarak ödenen saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2025 ile birlikte 12 lira 80 kuruşa çıkacak.

BAKANLIKTA ÇALIŞANLAR 90 SAATE KADAR FAZLA MEASİ YAPABİLECEK

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri de dahil tüm personel ayda en fazla 90 saat, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de dahil en fazla 60 saat fazla mesai yapabilecek ve saat başı yeni yılda 10 lira 70 kuruş yerine 13 lira 60 kuruş fazla mesai ücreti alacak.

Her makam için aylık toplam 450 saati aşmamak koşuluyla, kurul başkanları (bakanlıklar), genel müdürler, strateji geliştirme başkanları, valiler, generaller ve amiraller, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki daire başkanları ve üst düzey yöneticiler, rektörler, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele, ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 13 lira 60 kuruş ödeme yapılacak.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personel, fazla çalışma karşılığında izin alma imkanı olmayanlara, ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 12 lira 80 kuruş ek ödeme alacak.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 21 lira 80 kuruş ödeme yapılacak.

YURT İÇİ GÜNDELİKLER

Harcırah Kanunu çerçevesinde yurt içi gündelik ve tazminat tutarları yeniden belirlendi. Yeni yılda, TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 500 liradan 715 liraya yükselecek.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları ile Kamu Başdenetçisinin yurt içi gündeliği ise 480 liradan 686 liraya çıkacak.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 680 TL'ye çıkacak. En alt kademedeki memura ise 600 TLE ödenecek.