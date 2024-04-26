Milyonlarca öğrencinin beklediği yeni müfredat taslağı açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca öğrencinin beklediği yeni müfredat taslağı açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, bütün öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli yeni müfredat taslağını kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu taslak hakkında, internet sitesi üzerinden bir hafta boyunca görüş bildirilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" isimli teni müfredat taslağını kamuoyuyla paylaştı. Taslağın bir hafta süreyle askıda kalacağı aktarılırken, görüş ve önerilerin, "http://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden paylaşılabileceği kaydedildi.

Yeni müfredat taslağına ilişkin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.” ifadeleri kullanılırken, müfredatın hazırlık sürecinde görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, öğretmenler ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla yirmi çalıştay gerçekleştirildiği ve geçtiğimiz yılın yaz aylarından bugüne dek 1000'den fazla öğretmen ve akademisyenin toplantılara katıldığı belirtildi.

ogrenci-2152865.jpgKADEMELİ OLARAK UYGULANACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konu hakkında yaptığı açıklamada, gelen öneriler doğrultusunda gözden geçirilerek onaylanacak olan yeni müfredatın önümüzdeki yıldan itibaren bütün kademelerin 1. sınıflarında uygulanmaya başlanacağını aktardı.

Tekin, müfredatın 1 hafta süreyle askıda kalacağını ifade etti ve “Öneri ve görüşler, eğer yoğun bir şekilde gelmeye devam ederse süreyi uzatabiliriz. Ama uzun zamandır tartışıldığı için herkesin bence bu konuda birikimi ve hazırlığı olduğunu varsayıyorum. Bu süre içerisinde bizlerle paylaşırlarsa mutlu oluruz.” ifadelerini kaydetti.

İNTEGRAL MÜFREDATTAN ÇIKARILDI

Matematik müfredatından, 12. sınıflarda işlenen “integral” konusunun çıkarıldığı ve türev ve limit konularının daha kapsamlı hale getirildiği açıklandı.

ekran-goruntusu-2024-04-26-153029.png

gmfnvcmxkaaeigz.jpeg

İlgili Haberler
MEB’den yeni müfredat açıklaması
Son Haberler
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Ekonomi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Kerem Bürsin'den kas şov. 'Yunan heykeli gibi' Magazin
Kerem Bürsin'den kas şov. 'Yunan heykeli gibi'
Zeytin sektörünün hedefi 1,5 milyar dolar ihracat Ekonomi
Zeytin sektörünün hedefi 1,5 milyar dolar ihracat
Fenerbahçe armasına 1 yıldız daha ekledi. İşte yeni arma Spor
Fenerbahçe armasına 1 yıldız daha ekledi. İşte yeni arma
Boşandığı için lokma döktürdü: Çok şükür boşandım, kurtuldum Yerel Haberler
Boşandığı için lokma döktürdü: Çok şükür boşandım, kurtuldum
Amerika’ya taşınmıştı. Ünlü oyuncu Türkiye’ye geri döndü Magazin
Amerika’ya taşınmıştı. Ünlü oyuncu Türkiye’ye geri döndü
Avcılar'da önündeki kaldırım çöken binaya oturma izni verildi Gündem
Avcılar'da önündeki kaldırım çöken binaya oturma izni verildi