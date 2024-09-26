Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor ‘12 bin TL cezası var’ Ehliyet yenilemede 2 liralık çile

Milyonlarca araç sürücüsünü ehliyet yenileme telaşı sardı. 31 Aralık'a kadar ehliyetini yenilemeyenler ise 12 bin liralık bir ceza ile karşı karşıya kalacak. Fakat dijital vergi dairesi üzerinden sadece 13 TL’lik kâğıt ücreti alınıyor. Kalan 2 TL’lik vakıf ücretinin ise bankalar aracılığıyla yapılması şartı var. Anlaşmalı bankası olmayan ve vezneye gidemeyenler ise bu durumdan şikayetlerini dile getiriyor.

31 ARALIK SON GÜN

Eski tip sürücü belgesi sahipleri için yenileme işlemlerine ilişkin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi şartı isteniyor. Belirlenen zamanda eski tip ehliyetini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri geçersiz sayılacağının altı çizildi. 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacağı belirtildi.

‼️ 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih 31.12.2024’tür. Bu tarihten sonra eski sürücü belgeleri geçersiz olacak ve değiştirilmesi normal harç tarifesi üzerinden yapılacaktır. pic.twitter.com/l1Y1aGagnw — Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) September 23, 2024

ATM’LER DE 2 TL ALMIYOR

Ceza tutarı mevcutta 4.064 TL olurken 2024 yılında 12 bin TL’ye çıkması bekleniyor. Bu sebeple ehliyet yenileme işlemlerinde yoğunluklar yaşandı. Ancak vatandaşlar bu işlemleri yaparken büyük bir sıkıntıya maruz kalıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde bugün itibarıyla 13 TL kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf bedeli ile toplamda 15 TL ödeyerek ehliyet yenileme gerçekleştirilebiliyor. Bu işlemleri anlaşmalı bankalar ve PTT aracılığıyla yapılabiliyor. Uzun kuyruklar nedeniyle vatandaşlar internet üzerinden ödeme yapıyor. Ancak vergi dairesinin internet sitesinde işlem biraz karışık olduğu belirtiliyor.

2 TL’LİK ÇİLE

Dijital vergi dairesi sadece 13 TL’lik kâğıt bedelini aldığı için sitede kalan 2 TL’lik vakıf ücretini ödemek için bir alan yer almıyor. Siteden 13 TL’yi ödeyip, kalan 2 TL’yi bankadan gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bir de banka ‘anlaşmalı’ değil ise bu işlemi banka sırasına girerek yapmalısınız. Çünkü ATM’ler 2 TL gibi bir ücret ödemesini kabul etmiyor.

Vezne için sıraya girdiniz de ise 2 TL vakıf ödemesi yapmak istiyorsanız, bu defa da ödeme kanalları farklı olduğu için sisteme giriş sağlayamıyorsunuz. Çoğu vatandaş yeniden 15 TL’lik ödemeyi bankadan yapıyor.

Konuyla ilgili şikayetlerden birinde “Online ehliyet değişim bedeli 13 TL ödedim ama 2 TL polis vakıf payı online yatmıyor ve bankaya gidilmesi gerekiyor. Çok saçma, uyarı yok, 2 TL için uğraş dur, bankaya gidiyorsun ayrı ayrı alamadıkları için yeniden yatırmanız gerekiyor” dedi.