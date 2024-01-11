Milyonlarca vatandaş yoksullukla mücadele ederken belediyeden milletvekillerine indirimli kış tatili paketi

Türkiye’de milyonlarca vatandaş, giderek ağırlaşan ekonomik şartlar altında geçinmek için mücadele verirken ve hep asgari yaşama layık görülürken, AKP skandal bir uygulamaya daha imza attı. AKP’li Kayseri Belediyesi tarafından, milletvekilleri ve yakınları için indirimli kış tatili paketi hazırlandı. Kış tatili paketinin duyurusu, AKP Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı tarafından, milletvekillerine mail olarak gönderildi.

AKP’Lİ VEKİL DUYURDU

AKP Milletvekili Murat Cahid Cıngı’nın milletvekillerine yolladığı tanıtım mailinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin milletvekilleri ve yakınları için hazırladığı tatil kampanyası anlatıldı. Söz konusu maile, tanıtım broşürü de eklendi. Broşürde, şu ifadelere yer verildi: "Sömestr tatilinin yaklaştığı bu dönemde Erciyes Kayak Merkezi'nin destinasyon yönetim şirketi Erciyes A.Ş. ile birlikte siz değerli milletvekillerimiz ve yakınlarınız için kış boyu devam edecek bir tatil kampanyası organize etmiş bulunuyoruz.”

Kampanyada ücretsiz kayak eğitimi, özel işletmelerden yapılacak kayak, snowboard gibi ekipman teminlerinde yüzde 50 indirim, Erciyes Dağı ve şehir merkezindeki otellerde yüzde 50’ye varan indirim gibi avantajların bulunduğu belirtildi.

SONU GELMEYEN AYRICALIKLAR

TBMM’de görev yapan milletvekilleri, halkın temsilcileri olmalarına rağmen, yüksek maaşların yanı sıra birçok farklı ayrıcalığa da sahip. THY uçaklarındaki ekonomi sınıfı biletlerinin ücretsiz Business Class’a çevrilmesi, telefon faturalarının TBMM tarafından karşılanması, trafik cezalarından muaf olmaları gibi olanaklara sahip olan milletvekilleri, ayrıca TBMM içinde bulunan baştabiplikte ücretsiz sağlık hizmeti alabiliyor ve bu imkândan yakınlarını da faydalandırabiliyor.