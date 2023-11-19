Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda. Masada asgari ücret ve emekli maaşları var

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleşecek Bakanlar Toplantısı'nın temel konusu, İsrail-Filistin savaşına karşı atılacak adımlar ile memur ve emekli zammı olacak.

Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda. Masada asgari ücret ve emekli maaşları var

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı yarın Beştepe’de yapılacak. Toplantıda İsrail-Filistin savaşına karşı atılacak adımlar, ekonomik gidişat ve memur ile emekli zammının ele alınması bekleniyor.

TOPLANTI KONULARI; EKONOMİ VE ORTADOĞU’DA YAŞANAN GERİLİM

Toplantı'nın ana gündemi Ortadoğu'da yaşanan gerilimin yanı sıra ekonomi olacak. 2023 yılsonu yaklaşırken asgari ücret, emekli ve memur zammı ile 5 bin liralık emekli ikramiyesi için ek düzenlemenin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele de ele alınacak.

Gazze'ye ilişkin yoğun diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, 31 Ekim'deki son toplantıdan bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etti.

Toplantıda, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek.

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