Milyonluk kadrolar kurdular ama rakiplerini zorla yendiler. 3. yaş kuşağı ile buraya kadar

Süper Lig’de 8 hafta geride kalırken transferde büyük paralar harcayan 3 büyüklerin performansı dikkat çekiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın performansı özellikle Avrupa kupalarında takvimin başlaması ile birlikte düşüşe geçti. Bu durumda özellikle kadrolarda 30 yaş ve üstü oyuncuların fazla olmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray yaz transfer dönemini oldukça harekete geçirdi. Ligde ve Avrupa’da başarı getirecek bir kadro kurmayı hedefleyen 3 büyükler ciddi bonservis bedelleri ve maaşlarla yaptıkları transferlerle ses getirdi. Kadrosuna yıldız oyuncular katan büyük kulüplerin performansı son dönemde düşüşe geçti.

Geçen sezonu büyük hayal kırıklığı ile bitiren ve Türkiye Kupası’nı alarak teselli bulan Beşiktaş, kadrosunu Immobile, Rafa Silva, Paulista ve Joao Mario gibi yıldız oyuncularla geliştirdi.

Beşiktaş, sezona Galatasaray’a karşı 5-0’lık Süper Kupa galibiyeti ve UEFA Avrupa Ligi bileti ile başlasa da gelinen durumdan pek de memnun değil. Siyah beyazlılar son oynadıkları Gaziantep maçında son dakikada aldığı beraberlik ile şampiyonluk yarışında yara aldı. Ancak asıl hüsran Avrupa’da yaşandı. Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 2 maçta kalesinde 7 gol görürken henüz puan alamadı.

Siyah beyazlılar Süper Lig’de Galatasaray’ı 1 maç eksikle 5 puan geriden takip ediyor.

Fenerbahçe ise 99 puana rağmen kaçan şampiyonluk sonrası teknik direktörlüğe Jose Mourinho’yu getirerek Avrupa’da büyük ses getirdi. Sarı lacivertliler 20 milyon euro bonservisle yaptığı En Nesryi transferi ile Süper Lig’de bir oyuncuya verilen en büyük bonservis bedelini harcadı. Sarı lacivertliler ayrıca Saint Maximin ve Sofyan Ambrabat gibi oyuncuları kadrosuna katarak 7 transfere imza attı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi biletini Lille karşısında kaybederken UEFA Avrupa Ligi’nde ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı lacivertliler, ligde ise Galatasaray’ı 1 maç eksikle 6 puan geriden takip ediyor.

Transfer döneminin son gününde Osimhen’i kadrosuna katarak büyük sürprize imza atan Galatasaray ise ligde liderlik koltuğunda bulunmasına rağmen Avrupa’da istediğini alamadı. Şampiyonlar Ligi biletini Young Boys’a karşı kaybeden sarı kırmızılılar, geçen sezon 102 puanla şampiyon olmasına rağmen bu başarıyı Avrupa’ya yansıtamadı. Sarı kırmızılar, UEFA Avrupa Ligi’ndeki son maçta Letonya ekibi RFS’ye karşı 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı.

MİLYONLUK TRANSFERLERE RAĞMEN…

Kadrolarına yıldız oyuncular katan 3 büyükler oynadığı futbolla son dönemde bu transferlerin karşılığını görmekte zorlandı. Bunun temel sebebinin yoğun maç trafiği ve kadrolardaki yaşlı oyuncuların fazlalığı olarak gösteriliyor.

Avrupa kupalarında yaşanan büyük değişim özellikle büyük kulüplerin maç takviminin ağırlaşmasına neden oldu. Avrupa kupalarındaki sistem değişikliği ile birlikte maç sayısının artması, lig, kupa ve milli maç takvimi ile birlikte oyuncuların maç yükünü inanılmaz şekilde artırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yaptığı açıklamada maç takvimindeki yoğunluğa isyan etti.

Ancak bunun yanında kadroların yaş ortalaması da performanstaki düşüşte etkili oldu. Beşiktaş’ta gol yükünü çeken isimlerden Immobile 34, Rafa Silva ise 31 yaşında olmasına rağmen oynadıkları futbolla göz dolduruyor. Ancak yıldız oyuncular yoğun maç temposu ile zaman zaman yorgunluğa yenik düşüyor. Öte yandan savunmanın temel direği Paulista ise 33 yaşına rağmen her maçta katkı vermeye çalışıyor.

Fenerbahçe’de ise hücumun 2 temel direği Dzeko 38, Tadic ise 35 yaşında. İki oyuncu da ilerlemiş yaşlarına rağmen oynadıkları maçlarda en iyi performanslarını sergilemeye çalışıyor.

Öte yandan Galatasaray’da ise en golcü isimlerden Icardi 31 yaşına gelirken kaleyi kimseye kaptıramayan Muslera ise 38 yaşına geldi.

3 büyükler neredeyse her maçta ilerlemiş yaşlarına rağmen yıldız oyuncularını sahaya sürerken, en yüksek maaşları da yine 30 ve üstü yaşlardaki yıldız isimler alıyor. Önümüzdeki dönemde bu durumun ne kadar değişeceği merakla bekleniyor.