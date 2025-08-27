Milyonluk vurgun ortaya çıktı! Villa kiralama tuzağı

Samsun polisi, villa ve yat kiralama vaadiyle tatilcileri dolandıran çeteyi 3 kişilik bir şebekeyi çökertti. Çetinin 200’den fazla kişiyi dolandırarak yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen çalışma sonucu tatil döneminde vatandaşların konaklama taleplerini fırsat bilen organize bir dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden villa, bungalov ve yat kiralama ilanları yayınladıkları, bu ilanları gören vatandaşlarla irtibat kurup güven sağladıktan sonra gecelik ücret, kaparo, depozito ve sigorta adı altında para aldıkları belirlendi.

Polis incelemelerinde, 200'den fazla kişinin bu yöntemle mağdur edildiği, yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç sağlandığı, şüphelilerin banka hesap hareketlerinin ise 55 milyon TL'ye ulaştığı tespit edildi.

Samsun polisi tarafından Muğla'da düzenlenen operasyonla D.E.A. (29), O.Ç. (31) ve Z.H. (23) yakalanarak Samsun'a getirildi. Çete üyelerinden M.Y.'nin (35) ise Zonguldak Cezaevi'nde olduğu belirlendi. Zonguldak ve Muğla'da şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 61 adet sentetik ecza, 12 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

