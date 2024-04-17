Minareyi çalan kılıfını hazırlar atasözünün anlamı nedir?

Minareyi çalan kılıfını hazırlar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir konuda kötü niyetli kişilerin, haksız eylemlerini örtmek veya meşrulaştırmak için bahaneler veya mazeretler üreteceklerini anlatmak amacıyla kullanılmaktadır.

Söz konusu atasözü, haksız ve yanlış bir eylemin ardında gizlenmek için plan yapmanın ve mazeret üretmenin bir işareti olarak kabul edilir.

MİNAREYİ ÇALAN KILIFINI HAZIRLAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Minareyi çalan kılıfını hazırlar, sen sanıyor musun ki bu çocuk yaptığı yalanları sana doğrudan söyleyecek..."