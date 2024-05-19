Mınçıka gösterisiyle sosyal medyada viral oldu

Sergilediği etkileyici mınçıka gösterisiyle sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gösteri, izleyenlerin hayranlık dolu yorumlarıyla kısa sürede viral hale geldi. Sanatçının ustalıkla ve akrobatik hareketlerle yaptığı mınçıka şov, hem estetik hem de teknik açıdan büyük övgü aldı.

Videoda, sanatçı mınçıkaları ustalıkla kullanarak hızlı ve etkileyici hareketler sergiliyor. Mınçıka gösterisinin viral olması, bu dövüş sanatının ve performans sanatçılarının ne kadar ilgi çekebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.