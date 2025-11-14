Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin "suça sürüklenen" B.B. ve U.B'nin 24'er yıl hapis cezasına çarptırılmış, M.A.D. ve A.Ö hakkında beraat kararı verilmişti. İki beraate tepki yağmaya devam ederken Meclis'ten gelen son haber dikkat çekti.

Taslakta yer alacağı açıklanan düzenlemeyle 15-18 yaş arası suça sürüklenen çocuklara verilen hapis cezasının artırılması öngören taslak 11. Yargı Paketinden çıkarıldı. Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi aldığı destek kadar "anayasaya aykırı" denilerek tepkilere de neden olmuştu. "Suç işleyen çocuklar" konusu Meclis gündemine gelecek.

AKP ve diğer siyasi partilerin Genel Kurul’a sunacağı ortak öneriyle Anayasa’nın 41’nci maddesindeki düzenlemeler dikkate alınarak ‘çocuklarla ilgili Meclis araştırma komisyonu’ kurulması talep edilecek.

Anayasa’nın 41’nci maddesinin ek fıkrası “Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.” şeklinde.

Kabul edilmesi halinde kurulacak komisyonda, çocukların eğitimden sağlığa tüm sorunları ele alınacak. ‘Suç işleyen çocuklar’ konusu da komisyonun gündeminde olacak.

Yasal düzenlemelerin görüşüleceği komisyonda, farklı kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşları dinlenecek. Çocukların suç işlemesinin engellenmesine dönük değerlendirmeler yapılacak. Çalışma süresi üç ay olacak. Gerek görüldüğü halde bu süre bir ay daha uzatılabilecek.

Ankara'nın siyasi geneleğinde bu durum yani son anda "tasarıyı komisyona çekme", tasarının çıkarılmasından vazgeçilmesi olarak yorumlandı. Minguzzi cinayeti vatandaşları ikiye bölmüş, bir kısım acımasızca öldürülen Minguzzi'nin katillerinin daha fazla ceza almasının gerektiğini düşünürken, bazıları ise sistemin tehlikeli bir yola gidebileceği yorumunda bulunmuştu.