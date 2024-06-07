Mini etekli genç kızın Anıtkabir ziyareti sosyal medyayı karıştırdı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e her gün binlerce kişi ziyaret gerçekleştiriyor.

Zaman zaman ziyaretçilerin giyimleri de tartışma konusu oluyor.

Bu kez mini eteğiyle Anıtkabir’de poz verip Instagram’da paylaşan Nur isimli genç kız eleştiri bombardımanına tutuldu.

Kimi genç kızın giyiminin kabir ziyareti için uygun olmadığını savunurken, kimi sosyal medya kullanıcıları da herkesin istediği kıyafetiyle Anıtkabir’e gidebileceğini savundu.