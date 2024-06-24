Minibüs orta refüje çıktı

Meydana gelen kaza, Kars’ın Selim ilçesinde meydana geldi. C.K. idaresindeki 36 M 9023 plakalı Sarıkamış Belediyesi Özel Halk Otobüsü Kars-Erzurum kara yolunda, tali yoldan ana yola çıkan M. N.K. hakimiyetindeki 41 AEU 884 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yapınca orta refüje çıkarak durabildi.
Olay yerine çok sayıda ekip geldi. Kazada yaralanan olmazken, minibüste maddi hasar meydana geldi.
Bir süre yol trafiğe kapanırken, kazaya karışan ve orta refüje çıkan minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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