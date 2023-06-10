Minibüs sürücülerinin kavgası kanla bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki minibüs sürücüsü arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Minibüs sürücülerinin kavgası kanla bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında minibüs sürücüleri M.T. ile Mehmet Tayfun Kalan arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki sürücü de vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralan sürücüler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Tayfun Kalan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı sürücü M.T'nin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. (AA)

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Son Haberler
Adana'da minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı Yaşam
Adana'da minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf Güncel
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf
Trump'ın "Gizli belge" davasına bakacak avukatlarını değiştirdi Dünya
Trump'ın "Gizli belge" davasına bakacak avukatlarını değiştirdi
Eski bakan Suat Kılıç AKP'den istifa etti: İstikameti yeniden tahkim etme arzusundayız Güncel
Eski bakan Suat Kılıç AKP'den istifa etti: İstikameti yeniden tahkim etme arzusundayız
Erzurum’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Erzurum’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Okullara imam ataması yargıya taşındı. Tepki toplamıştı… Güncel
Okullara imam ataması yargıya taşındı. Tepki toplamıştı…