Minibüste teşhircilik yapan şahıs tutuklandı

İHA - Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde bir şehiriçi minibüsü içerisinde cinsel organını çıkartan şahıs, şikayet üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli B.B., emniyetteki ifadesinin ardından teşhircilik ve cinsel taciz suçundan adliyeye sevk edildi.

Şahıs, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.